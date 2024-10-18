Помощница госсекретаря США прибыла с визитом в Киев

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В пятницу Киев посетила Узра Зея, занимающая пост заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека. Об этом сообщает украинское информационное агентство Укринформ.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, CC BY 3.0

По информации агентства, Узра Зея прибыла в столицу Украины в рамках своей рабочей поездки.

Уточнения

Государственный секретарь США — высшее должностное лицо федерального правительства США, возглавляет Государственный департамент — ведомство внешней политики США, основанное в 1789 году.

