Помощница госсекретаря США прибыла с визитом в Киев

В пятницу Киев посетила Узра Зея, занимающая пост заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека. Об этом сообщает украинское информационное агентство Укринформ.
По информации агентства, Узра Зея прибыла в столицу Украины в рамках своей рабочей поездки.
Государственный секретарь США — высшее должностное лицо федерального правительства США, возглавляет Государственный департамент — ведомство внешней политики США, основанное в 1789 году.
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