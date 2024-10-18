Нейтралитет подождет: Швейцария присоединилась в европейской системе ПВО

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Швейцария официально стала пятнадцатым участником проекта европейской противовоздушной обороны "Sky Shield". Несмотря на свой нейтральный статус, страна присоединилась к инициативе, о чем свидетельствует опубликованное заявление Федерального совета.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, CC BY 2.0

Решение было принято после одобрения заявки Швейцарии в октябре 2024 года.

Этот шаг не подрывает нейтралитет Швейцарии, так как Берн подписал соглашение, разрешающее приостановку сотрудничества, если участник "Sky Shield" станет вовлеченным в международный вооруженный конфликт. Тем не менее, российская сторона ранее высказывала критику в адрес Швейцарии, обвиняя ее в отказе от нейтралитета в связи с ситуацией на Украине. Российские дипломаты указывали на негативное влияние позиции Швейцарии на ее международный авторитет.

Проект "Европейский небесный щит" был запущен Германией в 2022 году и объединяет 19 стран, в том числе ряд членов НАТО. Швейцария, не являясь членом ЕС и НАТО, тем не менее, присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России. Берн заморозил российские активы на сумму более 8 миллиардов долларов. Швейцария продолжает пристально следить за международными дискуссиями о конфискации замороженных активов российского ЦБ.

Уточнения

Инициатива "Европейский небесный щит" - нововведение предложенное Германией, с целью укрепить ПВО стран НАТО находящихся в Европейской части альянса. Инициатива была предложена Олафом Шольцом 29 августа 2022 года. Инициатива была подписана 13 октября 2022 года.

