Швейцария официально стала пятнадцатым участником проекта европейской противовоздушной обороны "Sky Shield". Несмотря на свой нейтральный статус, страна присоединилась к инициативе, о чем свидетельствует опубликованное заявление Федерального совета.
Решение было принято после одобрения заявки Швейцарии в октябре 2024 года.
Этот шаг не подрывает нейтралитет Швейцарии, так как Берн подписал соглашение, разрешающее приостановку сотрудничества, если участник "Sky Shield" станет вовлеченным в международный вооруженный конфликт. Тем не менее, российская сторона ранее высказывала критику в адрес Швейцарии, обвиняя ее в отказе от нейтралитета в связи с ситуацией на Украине. Российские дипломаты указывали на негативное влияние позиции Швейцарии на ее международный авторитет.
Проект "Европейский небесный щит" был запущен Германией в 2022 году и объединяет 19 стран, в том числе ряд членов НАТО. Швейцария, не являясь членом ЕС и НАТО, тем не менее, присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России. Берн заморозил российские активы на сумму более 8 миллиардов долларов. Швейцария продолжает пристально следить за международными дискуссиями о конфискации замороженных активов российского ЦБ.
Инициатива "Европейский небесный щит" - нововведение предложенное Германией, с целью укрепить ПВО стран НАТО находящихся в Европейской части альянса. Инициатива была предложена Олафом Шольцом 29 августа 2022 года. Инициатива была подписана 13 октября 2022 года.
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