Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
38-летняя актриса Елизавета Боярская ответила на критику её карьеры со стороны отца
Очистка лобового стекла без разводов: простой метод для автовладельцев
Спасены три члена экипажа перевернувшегося у Сахалина судна
Ослепляющий свет и исчезновение страха — что рассказал нейробиолог после клинической смерти
Помощница госсекретаря США прибыла с визитом в Киев
Нейтралитет подождет: Швейцария присоединилась в европейской системе ПВО
Врач Ефимова рассказала о причинах храпа у детей и опасности, которую он в себе таит
ЕГЭ 2024: навигатор выбора — обязательные и выбираемые дисциплины для успешного поступления
Маловато будет: Финляндия недовольна оборонным бюджетом НАТО

Больница смерти: в Турции раскрыли банду-врачей, убивающих детей

2:20
Мир

В Стамбуле разгорелся крупный скандал, связанный с деятельностью преступной группировки врачей. Согласно сообщению газеты Hürriyet, группа медиков организовала преступную схему, перенаправляя новорожденных пациентов из государственных больниц в частные клиники для получения незаконной прибыли.

Больница смерти: в Турции раскрыли банду-врачей, убивающих детей
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

По предварительным данным, халатность врачей привела к гибели не менее 21 ребенка. Прокуратура потребовала для обвиняемых тюремные сроки от 10 до 589 лет.

Десятки подозреваемых, включая главу преступной организации Фырата Сары, педиатра из стамбульской больницы, вовлечены в расследование. Согласно материалам следствия, врачи обговаривали с частными клиниками прием младенцев, игнорируя принципы оказания медицинской помощи. Целью преступников было максимальное получение прибыли, а не улучшение состояния детей. В расследовании фигурирует 19 частных клиник, подозреваемых в причастности к преступной схеме.

Обвинение утверждает, что члены группировки принуждали родителей младенцев к обращению в заранее выбранные частные клиники. В этих клиниках дети находились значительно дольше необходимого срока, а врачи получали в несколько раз большую оплату, чем в государственных учреждениях.

Следствие установило, что причиной смерти детей стали инфекции, возникшие из-за ненадлежащих условий в частных клиниках, а также недостаточного медицинского обслуживания, где нередко детей обслуживали лица, выдающие себя за врачей. Кроме того, ряд участников банды обвиняются в незаконной продаже лекарств.

Лидеру группировки грозит максимальное наказание — до 589 лет лишения свободы за умышленное убийство по неосторожности, мошенничество и организацию преступного сообщества. Остальные врачи и сотрудники медицинских учреждений могут получить тюремные сроки от 10 до 437 лет. Обвинительное заключение, насчитывающее почти 500 страниц, содержит записи разговоров врачей, в которых прослеживаются циничное отношение к пациентам и их родителям.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Садоводство, цветоводство
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Кошки
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует Аудио 
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Последние материалы
Спасены три члена экипажа перевернувшегося у Сахалина судна
Ослепляющий свет и исчезновение страха — что рассказал нейробиолог после клинической смерти
Помощница госсекретаря США прибыла с визитом в Киев
Нейтралитет подождет: Швейцария присоединилась в европейской системе ПВО
ЕГЭ 2024: навигатор выбора — обязательные и выбираемые дисциплины для успешного поступления
Врач Ефимова рассказала о причинах храпа у детей и опасности, которую он в себе таит
Маловато будет: Финляндия недовольна оборонным бюджетом НАТО
Ольга Серябкина ответила на вопрос о втором ребёнке
Адвокат объяснил, могут ли больного Ефремова освободить от наказания
Общественный форум-диалог по атомной энергетике прошёл в рамках форума в Минске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.