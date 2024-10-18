Больница смерти: в Турции раскрыли банду-врачей, убивающих детей

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В Стамбуле разгорелся крупный скандал, связанный с деятельностью преступной группировки врачей. Согласно сообщению газеты Hürriyet, группа медиков организовала преступную схему, перенаправляя новорожденных пациентов из государственных больниц в частные клиники для получения незаконной прибыли.

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По предварительным данным, халатность врачей привела к гибели не менее 21 ребенка. Прокуратура потребовала для обвиняемых тюремные сроки от 10 до 589 лет.

Десятки подозреваемых, включая главу преступной организации Фырата Сары, педиатра из стамбульской больницы, вовлечены в расследование. Согласно материалам следствия, врачи обговаривали с частными клиниками прием младенцев, игнорируя принципы оказания медицинской помощи. Целью преступников было максимальное получение прибыли, а не улучшение состояния детей. В расследовании фигурирует 19 частных клиник, подозреваемых в причастности к преступной схеме.

Обвинение утверждает, что члены группировки принуждали родителей младенцев к обращению в заранее выбранные частные клиники. В этих клиниках дети находились значительно дольше необходимого срока, а врачи получали в несколько раз большую оплату, чем в государственных учреждениях.

Следствие установило, что причиной смерти детей стали инфекции, возникшие из-за ненадлежащих условий в частных клиниках, а также недостаточного медицинского обслуживания, где нередко детей обслуживали лица, выдающие себя за врачей. Кроме того, ряд участников банды обвиняются в незаконной продаже лекарств.

Лидеру группировки грозит максимальное наказание — до 589 лет лишения свободы за умышленное убийство по неосторожности, мошенничество и организацию преступного сообщества. Остальные врачи и сотрудники медицинских учреждений могут получить тюремные сроки от 10 до 437 лет. Обвинительное заключение, насчитывающее почти 500 страниц, содержит записи разговоров врачей, в которых прослеживаются циничное отношение к пациентам и их родителям.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

