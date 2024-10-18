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Государственная безответственность: Белоруссия обвиняет ЕС в возникновении хаоса с мигрантами

1:17
Мир

Белорусский МИД обвинил европейских лидеров в безразличии к последствиям своих решений, спровоцировавших миграционный кризис на границе с Белоруссией.

Государственная безответственность: Белоруссия обвиняет ЕС в возникновении хаоса с мигрантами
Фото: commons.wikimedia.org by Miran Hladnik, CC BY-SA 4.0

По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, европейские лидеры осознают, что хаос на границе напрямую связан с прекращением сотрудничества в сфере пограничного контроля с соседними странами, однако не проявляют достаточной политической воли для исправления ситуации.

На недавнем саммите в Брюсселе лидеры ЕС заявили о намерении укрепить контроль над внешними границами, в том числе с Россией и Белоруссией, и усилить борьбу с нелегальной миграцией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила обсуждение экстренных мер поддержки стран, граничащих с РФ и Белоруссией, для защиты своих границ.

Глаз подчеркнул, что европейские лидеры обязаны по международному праву и законодательству гуманно относиться к беженцам и мигрантам. Он обвинил их в безответственности, указав, что они не заинтересованы в реальном решении проблемы и не обращают должного внимания на судьбу мигрантов, чьи жизни и здоровье подвергаются опасности в результате сложившейся ситуации на границе.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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