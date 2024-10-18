Российский министр иностранных дел Сергей Лавров резко отреагировал на заявления украинской стороны о возможности создания ядерного оружия. В ходе пресс-конференции в Стамбуле он назвал такие планы "безумными", категорически отрицая возможность их реализации.
Ранее, на саммите лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский призвал ускорить процесс приема Украины в НАТО. Он подчеркнул, что отказ в членстве может вынудить его страну к ядерному перевооружению. Одновременно с этим, немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, занимающегося закупками вооружений, сообщила о вероятном создании Украиной ядерного оружия в случае отказа Запада в членстве в НАТО в течение нескольких недель.
Однако позже советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию из Bild, заявив, что Украина не планирует восстанавливать ядерный арсенал.
А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.