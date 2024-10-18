Не получится: Сергей Лавров заявил, что Украина не сможет создать ядерное оружие

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров резко отреагировал на заявления украинской стороны о возможности создания ядерного оружия. В ходе пресс-конференции в Стамбуле он назвал такие планы "безумными", категорически отрицая возможность их реализации.

Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Ранее, на саммите лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский призвал ускорить процесс приема Украины в НАТО. Он подчеркнул, что отказ в членстве может вынудить его страну к ядерному перевооружению. Одновременно с этим, немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, занимающегося закупками вооружений, сообщила о вероятном создании Украиной ядерного оружия в случае отказа Запада в членстве в НАТО в течение нескольких недель.

Однако позже советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию из Bild, заявив, что Украина не планирует восстанавливать ядерный арсенал.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.

