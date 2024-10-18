Приглашение к сотрудничеству: Россия оставляет платформу 3+3 открытой для Грузии

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил неизменную готовность платформы "3+3" к сотрудничеству с Грузией.

Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

Он подчеркнул, что участие Тбилиси в работе форума всегда приветствуется, и выразил надежду на скорое вовлечение Грузии в обсуждение региональных вопросов.

В рамках консультативной платформы "3+3", объединяющей министров иностранных дел России, Ирана, Турции, Азербайджана и Армении, продолжается работа по урегулированию вопросов Южного Кавказа и Среднего Востока.

Инициатива расширения формата до шестистороннего (с участием Грузии) была выдвинута в конце 2020 года лидерами Азербайджана и Турции. Несмотря на многочисленные приглашения, Грузия пока не присоединилась к работе платформы. Первое заседание "3+3" состоялось в декабре 2021 года в Москве, а последняя встреча министров прошла в октябре 2023 года в Тегеране. Как ранее сообщал глава МИД Турции, в текущем заседании участие Грузии не ожидается.

Уточнения

Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

