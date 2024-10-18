Хуже есть куда: Американцы считают, что стали жить хуже, чем четыре год назад

Более половины американцев утверждают, что их уровень жизни стал хуже по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической службой Gallup.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

По результатам исследования, 52% опрошенных американцев отметили ухудшение своего материального положения за последние четыре года. В то же время, только 39% респондентов заявили о его улучшении, а 8% не заметили существенных изменений.

Кроме того, 46% респондентов оценили текущие экономические условия в стране как плохие, 29% назвали их удовлетворительными, а 25% считают их хорошими. Большинство опрошенных (62%) также отметили, что экономическая ситуация ухудшилась по сравнению с 2020 годом.

Служба Gallup проводит такие опросы каждые четыре года в преддверии президентских выборов в США. По данным текущего опроса, уровень удовлетворенности жизнью американцев достиг наихудших показателей за последние 40 лет.

Опрос был проведен среди более тысячи взрослых американцев с 16 по 28 сентября. Статистическая погрешность составляет около четырёх процентных пунктов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, а Республиканскую — Дональд Трамп.

Уточнения

У́ровень жи́зни также у́ровень благосостоя́ния, у́ровень потребле́ния — степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени.

