Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BRICS Pay могут запустить для оплаты в Турции, Египте и на Мальдивах
Агата Муцениеце привезла дочери Мии в подарок дорогую сумку из Испании
Названа причина, почему российские артисты не могут пробиться в Голливуд
Падет в любой момент: политолог Ищенко высказался о перспективах украинского фронта в Курском приграничье
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Стало известно, с какой целью принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Португалии
Светлане Немоляевой потребовалась экстренная помощь
Как помочь гибискусу пережить зиму: советы опытных цветоводов
Как защитить волосы от повреждений: термозащита и укладка

Хуже есть куда: Американцы считают, что стали жить хуже, чем четыре год назад

Мир

Более половины американцев утверждают, что их уровень жизни стал хуже по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической службой Gallup.

Хуже есть куда: Американцы считают, что стали жить хуже, чем четыре год назад
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

По результатам исследования, 52% опрошенных американцев отметили ухудшение своего материального положения за последние четыре года. В то же время, только 39% респондентов заявили о его улучшении, а 8% не заметили существенных изменений.

Кроме того, 46% респондентов оценили текущие экономические условия в стране как плохие, 29% назвали их удовлетворительными, а 25% считают их хорошими. Большинство опрошенных (62%) также отметили, что экономическая ситуация ухудшилась по сравнению с 2020 годом.

Служба Gallup проводит такие опросы каждые четыре года в преддверии президентских выборов в США. По данным текущего опроса, уровень удовлетворенности жизнью американцев достиг наихудших показателей за последние 40 лет.

Опрос был проведен среди более тысячи взрослых американцев с 16 по 28 сентября. Статистическая погрешность составляет около четырёх процентных пунктов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, а Республиканскую — Дональд Трамп.

Уточнения

У́ровень жи́зни также у́ровень благосостоя́ния, у́ровень потребле́ния — степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Наука и техника
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы Аудио 
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Садоводство, цветоводство
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует
Деревья и кустарники
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Последние материалы
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Какие кроссоверы Hyundai доступны для покупки в России в 2024 году
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Мама рэпера Тимати трогательно поздравила внука Ратмира с пятилетием
Самокатчикам закрутят гайки: Минтранс подготовил новые ограничения для водителей СИМ
Длительное стояние ничем не лучше многочасового сидения
Секреты сосредоточенности: как физическая активность влияет на работу
В полтора раза чаще ЧП происходят с незарегистрированными тургруппами
Специалисты подсчитали количество премиальных квартир в Москве
Голубика на подоконнике: как получать урожай круглый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.