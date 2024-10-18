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Истощение резервов: эскалация на Ближнем Востоке может нанести удар по запасам США

Мир

Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может серьезно истощить ракетный арсенал США, что сделает военные объекты в Европе и Азии более уязвимыми, пишет газета National Interest.

Истощение резервов: эскалация на Ближнем Востоке может нанести удар по запасам США
Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government

Ранее министерство обороны США объявило, что по распоряжению президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её обслуживания и использования. В Пентагоне подчеркнули, что это решение принято в связи с недавними ракетными атаками на Израиль со стороны Ирана. Комплекс THAAD предназначен для перехвата баллистических ракет на высотах за пределами атмосферы.

National Interest отмечает, что если конфликт между Израилем и Ираном продолжится и обострится, США могут столкнуться с трудным выбором: насколько они могут истощить свои запасы ракет для THAAD и зенитных ракет SM-3. Эти ракеты играют ключевую роль в защите американских баз в Тихом океане от Китая и баз в Европе от России.

Передача комплекса THAAD Израилю может свидетельствовать о том, что Израиль испытывает трудности с собственными системами противоракетной обороны. Это также отражает обеспокоенность США относительно количества ракет SM-3 морского базирования, уже использованных для защиты Израиля и судоходства в Красном море.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на представителей индустрии, бывших военных чиновников и аналитиков, сообщала, что Израиль сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков, пытаясь укрепить систему противовоздушной обороны для защиты от возможных нападений Ирана или его союзников.

Уточнения

THAAD — ПРО ПРК подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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