ЦАХАЛ: террористы из Иордании проникли в Израиль

По сообщению пресс-службы армии Израиля, военные ликвидировали двух неизвестных лиц, которые прибыли из Иордании и открыли огонь по израильским военным в районе Мёртвого моря.
Отмечается, что военные ЦАХАЛ обнаружили нескольких террористов, прибывших из Иордании на территорию Израиля южнее Мертвого моря, и направили войска, которые нейтрализовали двух террористов, открывших огонь по военным.
В сообщении также указывается, что в настоящее время израильские военные осматривают территорию на границе Израиля и Иордании, проверяя, не укрылись ли там другие члены группы, проникшей на израильскую территорию.
А́рмия оборо́ны Изра́иля - вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности. Нынешний начальник Генерального штаба ЦАХАЛ — генерал-лейтенант Херци Ха-Леви.
Иорда́ния (араб. الأردن, Эль-Урдун); официальное название — Иорда́нское Хашими́тское Короле́вство (араб. الْمَمْلَكَةُ الْأُرْدُنِيَةُ الْهَاشِمِيَة, аль-Мамля́ка аль-Урдуни́я аль-Хашими́я) — государство на Ближнем Востоке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.