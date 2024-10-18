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ЦАХАЛ: террористы из Иордании проникли в Израиль

0:41
Мир

По сообщению пресс-службы армии Израиля, военные ликвидировали двух неизвестных лиц, которые прибыли из Иордании и открыли огонь по израильским военным в районе Мёртвого моря. 

ЦАХАЛ: террористы из Иордании проникли в Израиль
Фото: commons.wikimedia.org by Israel Defense Forces, CC BY 2.0

Отмечается, что военные ЦАХАЛ обнаружили нескольких террористов, прибывших из Иордании на территорию Израиля южнее Мертвого моря, и направили войска, которые нейтрализовали двух террористов, открывших огонь по военным.

В сообщении также указывается, что в настоящее время израильские военные осматривают территорию на границе Израиля и Иордании, проверяя, не укрылись ли там другие члены группы, проникшей на израильскую территорию.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля - вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности. Нынешний начальник Генерального штаба ЦАХАЛ — генерал-лейтенант Херци Ха-Леви.

Иорда́ния (араб. الأردن‎, Эль-Урдун); официальное название — Иорда́нское Хашими́тское Короле́вство (араб. الْمَمْلَكَةُ الْأُرْدُنِيَةُ الْهَاشِمِيَة‎, аль-Мамля́ка аль-Урдуни́я аль-Хашими́я) — государство на Ближнем Востоке.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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