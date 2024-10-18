ЦАХАЛ: террористы из Иордании проникли в Израиль

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По сообщению пресс-службы армии Израиля, военные ликвидировали двух неизвестных лиц, которые прибыли из Иордании и открыли огонь по израильским военным в районе Мёртвого моря.

Отмечается, что военные ЦАХАЛ обнаружили нескольких террористов, прибывших из Иордании на территорию Израиля южнее Мертвого моря, и направили войска, которые нейтрализовали двух террористов, открывших огонь по военным.

В сообщении также указывается, что в настоящее время израильские военные осматривают территорию на границе Израиля и Иордании, проверяя, не укрылись ли там другие члены группы, проникшей на израильскую территорию.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля - вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности. Нынешний начальник Генерального штаба ЦАХАЛ — генерал-лейтенант Херци Ха-Леви.



Иорда́ния (араб. الأردن‎, Эль-Урдун); официальное название — Иорда́нское Хашими́тское Короле́вство (араб. الْمَمْلَكَةُ الْأُرْدُنِيَةُ الْهَاشِمِيَة‎, аль-Мамля́ка аль-Урдуни́я аль-Хашими́я) — государство на Ближнем Востоке.



