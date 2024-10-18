Поиск продолжается: Израиль заявляет о поиске еще одного террориста

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает поиски еще одного террориста, который прибыл из Иордании на территорию Израиля вместе с двумя другими, уже нейтрализованными боевиками. Об этом сообщила пресс-служба армии в пятницу.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

В заявлении говорится, что дополнительные силы были направлены для оцепления района, и ведутся наземные и воздушные поиски третьего террориста, который, предположительно, скрылся с места преступления.

Ранее ЦАХАЛ объявила о нейтрализации двух террористов, прибывших из Иордании. Эти боевики открыли огонь по израильским военным, что привело к их ликвидации.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

