Пополняют запасы: Northrop Grumman удвоит производство ракетных двигателей для восполнения резервов Пентагона

Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman планирует удвоить объемы производства ракетных двигателей до 14 тысяч единиц в год. Это решение связано с необходимостью восстановления запасов вооружений Пентагона после поставок на Украину, сообщает издание Defense One.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center, PDM

По данным издания, в последние четыре года компания поставляла от 5 до 6 тысяч двигателей для ракет GMLRS в год. Однако, как отметил старший директор по двигательным системам Гордон Лопрести, в последние два года растущий спрос побудил компанию увеличить выпуск до более чем 10 тысяч двигателей в год. Лопрести также подчеркнул, что благодаря "отличному партнерству" с властями США, компания сможет достичь запланированного увеличения производства.

GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — это серия высокоточных ракет калибра 227 миллиметров с увеличенной дальностью пуска. Эти ракеты производятся компанией Lockheed Martin для использования в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Они поставляются Украине в рамках военной помощи, и их носовая часть оборудована блоком навигации GPS для точного поражения целей.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на представителей министерства обороны США, сообщала, что ведомство признает невозможность крупных поставок отдельных видов вооружений Украине, таких как дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения собственной обороноспособности.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законными целями для России.

Лавров также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая поставки оружия и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что поставка оружия Украине со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь негативные последствия.

Уточнения

Northrop Grumman Corporation «Нортроп Грумман» — американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий и авиакосмической отрасли.

