Нейтралитет и гарантии: Роберт Фицо назвал внеблоковый статус лучшим для Украины

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что наиболее оптимальным решением для Украины было бы сохранение нейтрального статуса и получение гарантий безопасности. Об этом он заявил журналистам по итогам саммита стран ЕС.

Фото: flickr.com by EU2016 SK, PDM

Фицо подчеркнул, что никто не хочет Третьей мировой войны, поэтому такой вариант представляется наилучшим для всех сторон. По его мнению, нейтральный статус Украины и обеспечение её безопасности могли бы способствовать стабилизации региона.

Ранее Фицо уже высказывался против вступления Украины в НАТО, опасаясь, что это может спровоцировать новые конфликты. Он отметил, что понимает и уважает стремление Киева к членству в Североатлантическом альянсе, однако считает это решение нецелесообразным.

Уточнения

Нейтралите́т (нем. Neutralität, от лат. neuter — ни тот, ни другой), в международном праве — неучастие в войне, а в мирное время отказ от участия в агрессивных военно-политических блоках и неприсоединение к ним, а также сокращение военных арсеналов и бюджетных расходов.

