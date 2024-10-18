Нейтралитет и гарантии: Роберт Фицо назвал внеблоковый статус лучшим для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что наиболее оптимальным решением для Украины было бы сохранение нейтрального статуса и получение гарантий безопасности. Об этом он заявил журналистам по итогам саммита стран ЕС.
Фицо подчеркнул, что никто не хочет Третьей мировой войны, поэтому такой вариант представляется наилучшим для всех сторон. По его мнению, нейтральный статус Украины и обеспечение её безопасности могли бы способствовать стабилизации региона.
Ранее Фицо уже высказывался против вступления Украины в НАТО, опасаясь, что это может спровоцировать новые конфликты. Он отметил, что понимает и уважает стремление Киева к членству в Североатлантическом альянсе, однако считает это решение нецелесообразным.
Нейтралите́т (нем. Neutralität, от лат. neuter — ни тот, ни другой), в международном праве — неучастие в войне, а в мирное время отказ от участия в агрессивных военно-политических блоках и неприсоединение к ним, а также сокращение военных арсеналов и бюджетных расходов.
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