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Саммиты без мира: Роберт Фицо обеспокоен, что на саммитах по Украине не говорят о достижении мира

1:02
Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление по поводу того, что на саммитах Европейского союза не рассматриваются предложения о прекращении огня на Украине.

Саммиты без мира: Роберт Фицо обеспокоен, что на саммитах по Украине не говорят о достижении мира
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0

По его словам, в отличие от ситуации на Ближнем Востоке, где часто обсуждается необходимость немедленного прекращения огня, в случае конфликта на Украине подобные инициативы не рассматриваются.

Фицо отметил, что ему жаль, что на саммитах ЕС не предлагаются конкретные шаги для остановки боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что на этих встречах не звучат предложения о включении в заключения саммита пунктов о необходимости прекращения огня.

Премьер Словакии также обратил внимание на существующую заинтересованность в продолжении конфликта на Украине. Некоторые считают, что это может якобы помочь Киеву в будущих переговорах. Однако Фицо не согласен с таким подходом и считает его недопустимым.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года. Ранее занимал этот пост в 2006—2010 и 2012—2018 годах. Основатель и председатель партии «Курс — социальная демократия».

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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