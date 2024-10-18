Новая эра: эксперт назвал обсуждение платежной системы БРИКС ключевой темой для саммита в Казани

На предстоящем саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, одной из ключевых тем обсуждения может стать создание новой платежной системы для стран-участниц.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Об этом сообщил директор Центра исследований БРИКС Фуданьского университета Шэнь И в интервью РИА Новости. В мероприятии примут участие представители 33 государств, включая 24 страны на уровне глав государств.

Эксперт отметил, что разработка новой платежной платформы, способной противостоять финансовым рискам и вызовам, станет важным пунктом повестки. В настоящее время страны БРИКС активно обсуждают возможность создания независимого расчетного механизма, который сможет эффективно работать в условиях санкционного давления.

Кроме этого, Россия намерена сосредоточить усилия на вопросах энергетической и продовольственной безопасности, усилении роли БРИКС в международной валютной системе, развитии межбанковского взаимодействия и увеличении использования национальных валют в торговых отношениях. Эти инициативы, по мнению эксперта, помогут странам БРИКС освободиться от финансового давления со стороны США и западных стран.

С начала года Россия возглавила БРИКС, и в этом периоде к группе присоединились новые члены, включая Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что после встречи министров иностранных дел было решено приостановить прием новых участников. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков добавил, что в настоящее время разрабатываются критерии для новой категории стран-партнеров. Эти критерии и перечень потенциальных партнеров будут представлены лидерам БРИКС на утверждение во время саммита в Казани.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

