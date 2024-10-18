Страшные ограничения: Латвия запретила въезд дизайнеру Лебедеву на неопределенный срок

Латвия включила в список нежелательных персон известного дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко, объявив о запрете на их въезд в страну на неопределенный срок. Об этом сообщила глава МИД Латвии Байба Браже в своем официальном профиле в социальных сетях.

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Байба Браже сообщила, что после тщательного рассмотрения она приняла решение о введении данного запрета. По ее словам, действия этих граждан России не соответствуют интересам и ценностям Латвии, что стало основанием для их включения в список нежелательных персон.

Ранее Латвия уже ограничила въезд примерно для 150 граждан России, среди которых оказались и другие известные деятели культуры. Таким образом, Латвия продолжает свою политику жесткого контроля над въездом в страну лиц, которые, по мнению властей, могут представлять угрозу национальной безопасности или противоречить государственным интересам.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.

