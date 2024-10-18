МИД КНР Осуждает США за введение новых санкций против компаний из Китая

Китай выразил решительный протест в связи с введением Соединёнными Штатами новых санкций против китайских компаний.

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Поводом для этого стало обвинение в производстве беспилотных аппаратов, которые, как утверждают в Вашингтоне, были использованы Россией в конфликте на Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин во время брифинга в пятницу.

В четверг США объявили о расширении санкционных списков в отношении России, Ирана и структур, связанных с терроризмом. В число новых фигурантов списка попали несколько десятков физических и юридических лиц из разных стран, включая Иран, Пакистан и Китай.

Мао Нин отметила, что Пекин категорически не согласен с подобными односторонними санкциями, считая их незаконными.

Она подчеркнула, что Китай не собирается мириться с необоснованными обвинениями и давлением со стороны Вашингтона. Дипломат также добавила, что китайские компании не имеют отношения к производству дронов, которые могли бы использоваться в украинском конфликте.

Уточнения

Кита́й — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

