Обманом на передовую: боец ВСУ рассказал о предательстве командира

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Пленный украинский военный Руслан Тагеев, ранее служивший в территориальном центре комплектования Киевской области, заявил РИА Новости о том, что командир роты отправил его на передовую, где он попал в плен, под ложным предлогом.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

В интервью Тагеев поделился, что командир убеждал его и других бойцов в безопасности предстоящей миссии. Он уверял, что их задача — наблюдение, а позиция находится вне зоны активных боевых действий. Командир мотивировал отправку на передовую необходимостью дать отдохнуть бойцам, которые провели там уже больше 20 дней.

Однако реальность оказалась совершенно иной. Прибыв на место, группа Тагеева обнаружила, что их позиция представляет собой обычную яму, а уже утром они попали под атаку российских военных и были вынуждены сдаться в плен.

Тагеев подчеркнул, что он не имел боевого опыта и служил в броварском ТЦК с начала специальной военной операции. Несмотря на проблемы со здоровьем, в сентябре 2024 года его отправили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецкое направление якобы "для получения боевого опыта". Вскоре после этого он получил приказ о ротации и был отправлен на передовую позицию под Покровском, где и попал в плен.

Уточнения

ТЦК — многозначная аббревиатура:



ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.