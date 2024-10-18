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Лягушачья дистанция: Франция заявила о начале гонки вооружений с РФ

2:49
Мир

Франция наращивает военный бюджет и усиливает поддержку Украины, видя в этом главную линию обороны.

Лягушачья дистанция: Франция заявила о начале гонки вооружений с РФ
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, CC BY 3.0

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу LCI заявил, что его страна готовится к гонке вооружений с Россией. По его словам, Францию беспокоит активное наращивание военной мощи России, и Париж намерен адекватно ответить на этот вызов.

Барро подчеркнул, что принятый закон о военном бюджете позволит французской армии значительно усилить свой потенциал. При этом глава МИД считает, что сегодня главная линия обороны Европы проходит по южным и восточным рубежам Украины. Именно поэтому, по его словам, Франция оказывает Киеву всестороннюю поддержку, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь.

В 2025 году военный бюджет Франции превысит 50 миллиардов евро, увеличившись более чем на 3 миллиарда, несмотря на общее сокращение бюджетных расходов. Глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что 2025 год станет решающим в перевооружении французской армии, на что будет выделено 10,6 миллиардов евро. Бюджет на развитие ядерного потенциала страны также вырастет на 8% и достигнет 7 миллиардов евро.

Лекорню также сообщил, что в 2024 году военная помощь Франции Украине превысит 2 миллиарда евро. Поставки истребителей, оснащенных новым вооружением класса "воздух-земля", начнутся в первом квартале 2025 года. Кроме того, Франция продолжает обучение украинских пилотов и механиков.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон посетил военную базу, где проходят подготовку 2,3 тысячи украинских военнослужащих. Париж намерен полностью оснастить эту бригаду вооружением, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колёсные танки AMX-10.

Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта, фактически втягивая страны НАТО в прямое военное противостояние. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законной военной целью для России.

По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных на своей территории. В Кремле также подчеркнули, что накачивание Украины оружием не способствует мирным переговорам и будет иметь негативные последствия.

Уточнения

«Го́нка вооруже́ний» — политическое противостояние двух или нескольких держав (а чаще — целых военных блоков) за превосходство в области вооружённых сил.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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