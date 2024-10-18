Путин встретится с мировыми СМИ: новый формат на фоне расширенного БРИКС

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В пятницу, 18 октября, президент России Владимир Путин проведёт встречу с руководителями ведущих медиахолдингов из стран БРИКС. Это событие станет прелюдией к саммиту объединения, который пройдёт в Казани 22-24 октября. Россию на встрече представит Дмитрий Киселев, возглавляющий медиагруппу "Россия сегодня".

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Новый формат диалога

Встреча с медиа-лидерами БРИКС станет дебютом для российского президента. Ранее Путин неоднократно общался с главами международных СМИ на полях Петербургского международного экономического форума, где в формате открытого диалога обсуждались актуальные вопросы политики России.

В этом году Путин уже встречался с представителями мировой прессы. В июне на ПМЭФ он ответил на вопросы журналистов из 16 стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, Японию, Испанию, Турцию и Корею. Обсуждались отношения России и США, развитие транспортного коридора "Север-Юг", а также ситуация на Украине. Президент подчеркнул, что поставки западного оружия Киеву являются прямым участием в конфликте.

Грандиозный саммит расширенного состава

Казанский саммит станет знаковым для БРИКС, так как впервые в нём примут участие новые члены объединения: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Они официально присоединились к блоку 1 января 2024 года, дополнив пятёрку Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР.

Предстоящий саммит обещает стать самым масштабным внешнеполитическим событием в истории России. Своё участие уже подтвердили 32 страны. В Кремле отметили, что некоторые из них подвергались давлению со стороны Запада, и не исключили дальнейшего расширения списка участников.

Помимо саммита, запланировано около 20 двусторонних встреч с участием Владимира Путина, которые начнутся уже 21 октября. Ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также подписание соглашения о стратегическом партнёрстве с Ираном.