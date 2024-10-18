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Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме

2:07
Мир

Аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман сообщил РИА Новости, что после 2024 года возможен продолжение транзита российского газа по территории Украины в объёме от 4 до 7 миллиардов кубометров ежегодно.

Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Это станет возможным благодаря новой схеме, предусматривающей передачу прав собственности на газ европейским покупателям непосредственно на границе России и Украины.

Украинский коридор остаётся одним из двух основных маршрутов поставок российского газа в Европу, через который ежегодно проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров газа. Однако действующее соглашение о транзите газа через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял о своём нежелании его продлевать. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также заявила на этой неделе, что Евросоюз готов к завершению действия данного соглашения и не ожидает дефицита газа.

По словам Кауфмана, в текущих условиях не стоит ожидать продления контракта. Вместо этого, основным сценарием остаётся сохранение транзита на уровне 4-7 миллиардов кубометров в год по новой схеме, при которой европейские покупатели будут получать газ уже на границе между Россией и Украиной. В таком случае мощности транзита будут резервироваться непосредственно европейскими компаниями.

Аналитик также отметил, что основные объёмы газа через Украину получают такие страны, как Австрия, Словакия, Венгрия и Молдова. Кроме того, Венгрия уже начала переключаться на поставки через "Турецкий поток", что свидетельствует о диверсификации маршрутов поставок газа в Европу.

Новая схема транзита позволит Европейскому союзу обеспечить стабильные поставки газа, несмотря на окончание текущего соглашения с Украиной. Это также поможет уменьшить зависимость от одного из ключевых маршрутов и повысить энергетическую безопасность региона.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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