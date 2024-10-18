Лучшая газета вновь на прилавках: в Харькова возобновили выпуск Z-газеты

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Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области, сообщил РИА Новости о возобновлении выпуска газеты "Харьков Z". По его словам, это связано с недостаточным информационным обеспечением жителей региона из-за перебоев со связью и электроэнергией.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В таких условиях местные жители стремятся получать актуальные новости, что и послужило причиной для продолжения издания.

Ганчев отметил, что издание ориентировано на население подконтрольной территории Харьковской области. Он также подчеркнул, что существование газеты воспринимается как раздражающий фактор для Киева, который, по его мнению, стремится дискредитировать администрацию региона. По его словам, журналисты и редакторы "Харьков Z" часто подвергаются насмешкам и попыткам очернить их работу со стороны киевской стороны, но местные власти спокойно относятся к этим провокациям.

Ранее осенью 2023 года Сара Эштон-Чирилло*, бывший англоязычный спикер Вооружённых сил Украины и трансгендерная активистка, была замечена на видео, где она порвала выпуск газеты "Харьков Z". Это событие вызвало широкий резонанс и стало одним из факторов, повлиявших на решение администрации региона продолжить выпуск газеты.

Газета "Харьков Z" остается важным источником информации для местного населения, обеспечивая их новостями в условиях ограниченного доступа к общедоступным медиа. Администрация региона продолжает поддерживать проект, стремясь обеспечить жителям доступ к достоверной информации и содействовать информированности общества.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга