Политика и церковь: экс-священник РПЦЗ заявл о вмешательстве США

Русская православная церковь за рубежом старается держаться в стороне от политики, однако светские власти не всегда придерживаются принципа невмешательства в церковные дела. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ушедший на пенсию священник РПЦЗ Иероним.

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Священнослужитель отметил, что в храмах РПЦЗ избегают политических тем, поскольку прихожане приходят в церковь молиться, а не обсуждать политику. Однако, по его словам, принцип разделения церкви и государства часто нарушается светской стороной.

В качестве примера Иероним привел случай в Калифорнии, где был демонтирован крест из-за перехода земли в общественное владение. Он также отметил попытки политиков вмешиваться в церковную жизнь, особенно во время пандемии COVID-19. Так, в Нью-Британе, штат Кентукки, полиция прервала богослужение в польской католической церкви, сославшись на большое скопление людей. Священник также упомянул инцидент с представлением Вечери Господней на открытии Олимпиады в Париже и дисквалификацию сербского дзюдоиста за крестное знамение во время соревнований.

Уточнения

Ру́сская правосла́вная це́рковь заграни́цей — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата (с 17 мая 2007 года).

