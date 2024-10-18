Человек-припятствие: Жозеп Боррель заявил, что ликвидированный лидер ХАМАС был препятствием для прекращения огня на Ближнем Востоке

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара может устранить препятствие на пути к прекращению огня на Ближнем Востоке. Свое мнение он опубликовал в соцсетях.
Боррель заявил, что Синвар, входивший в список террористов ЕС, препятствовал установлению перемирия.
Напомним, что 16 октября Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию Синвара в секторе Газа.
Жозе́п Борре́ль Фонте́льес — испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 по 16 января 2007 — председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности; в составе Комиссии фон дер Ляйен.
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