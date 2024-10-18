Международная отмена: основатель Pink Floyd призывает к изоляции Израиля

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал к международной изоляции Израиля в ответ на ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
Напомним, что в четверг Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию Синвара в секторе Газа, считая его главным организатором нападения на Израиль 7 октября.
На своей странице в соцсетях Уотерс заявил о необходимости полной изоляции Израиля, призвав к прекращению любого сотрудничества, включая спортивные и культурные мероприятия. Музыкант метафорически описал ситуацию как дисквалификацию Израиля с международной арены. Уотерс также поддержал создание палестинского государства "от реки до моря". Ранее он обвинял президента США Джо Байдена в поддержке геноцида палестинцев.
7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию, атаковали военных и мирных жителей, захватив более 200 заложников. По официальным данным, погибли около 1200 израильтян. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам, и объявил полную блокаду анклава, прекратив поставки необходимых ресурсов. По данным минздрава Газы, число погибших палестинцев превысило 42,4 тысячи, пострадали более 99,1 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны к прекращению огня, подчеркнув, что урегулирование конфликта возможно только на основе резолюций СБ ООН, предусматривающих создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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