Судьба Еврпоы: посольство РФ предрекает судьбу техники из Австралии на поле боя на Украине

Российское посольство в Австралии заявило, что танки M1A1 Abrams, обещанные Канберрой Киеву, будут уничтожены на Украине так же, как и ранее поставленные бронеавтомобили Bushmasters.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин, PDM

Комментарий дипломатов появился в Telegram-канале посольства после заявления австралийских властей о новом пакете военной помощи Украине на сумму 164 миллиона долларов. Общий объем поддержки достиг миллиарда долларов. Новый пакет включает 49 списанных американских танков M1A1 Abrams, часть из которых требует ремонта и может быть использована на запчасти.

Российские дипломаты раскритиковали решение Канберры, назвав политику Австралии бессмысленной и безответственной, мотивированной антироссийской стратегией Запада под прикрытием заботы о "международном порядке" и территориальной целостности Украины. По мнению посольства, поставка танков, которые не являются оборонительным вооружением, углубляет вовлечение Австралии в конфликт.

Дипломаты обвинили Австралию в лицемерии, заявив, что, выражая сочувствие Украине, Канберра способствует затягиванию конфликта и поддерживает решения Зеленского, отправляющего украинцев на смерть в интересах "иностранных хозяев". Посольство убеждено, что танки Abrams будут уничтожены, а Киевский режим не сможет победить, независимо от поставляемого оружия. Дипломаты призвали австралийских политиков отказаться от хвастовства и взглянуть правде в глаза, подчеркнув, что законные интересы безопасности России будут восстановлены.

Напомним, что ранее сенат Австралии рекомендовал увеличить помощь Украине, включая поставки списанной военной техники. Это произошло на фоне просьб Киева о поставках вооружений. Ранее Австралия отказалась поставлять Украине списанные вертолеты MRH-90 Taipan. Россия же неоднократно предупреждала, что поставки оружия Украине ведут к эскалации конфликта и являются "игрой с огнем". Любые грузы с вооружением для Украины считаются Россией законными военными целями.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

