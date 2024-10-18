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Задержания и пытки: Ганчев рассказал о действиях ВСУ в Харьковской области

Мир

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости о применении пыток киевским режимом к задержанным в Волчанске и Купянске.

Задержания и пытки: Ганчев рассказал о действиях ВСУ в Харьковской области
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Отвечая на вопрос о наличии на освобожденных территориях помещений, где могли применяться пытки, Ганчев подтвердил факты пыток в Волчанске и Купянске. Он выразил уверенность, что после освобождения крупных городов будут обнаружены конкретные места применения пыток и, возможно, даже захоронений.

Ганчев также отметил активные боевые действия на Купянском и Волчанском направлениях и подчеркнул, что на подконтрольных администрации территориях Харьковской области подобные места не обнаружены.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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