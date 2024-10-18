Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости о применении пыток киевским режимом к задержанным в Волчанске и Купянске.
Отвечая на вопрос о наличии на освобожденных территориях помещений, где могли применяться пытки, Ганчев подтвердил факты пыток в Волчанске и Купянске. Он выразил уверенность, что после освобождения крупных городов будут обнаружены конкретные места применения пыток и, возможно, даже захоронений.
Ганчев также отметил активные боевые действия на Купянском и Волчанском направлениях и подчеркнул, что на подконтрольных администрации территориях Харьковской области подобные места не обнаружены.
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