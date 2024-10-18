Процесс адаптации: эксперт рассказал, сколько страны БРИКС будут вливаться в коллектив

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С присоединением пяти новых стран БРИКС трансформируется в уникальное международное объединение, которому потребуется от пяти до восьми лет на взаимную адаптацию участников. Такое мнение высказал РИА Новости руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, CC BY-SA 4.0

Алескеров подчеркнул, что расширенный БРИКС, состоящий из десяти государств, представляет не только разные континенты, но и различные культуры и цивилизации, что делает это объединение беспрецедентным в истории. Хотя БРИКС существует уже более десяти лет, по мнению эксперта, расширение потребует значительного периода "притирки" и настройки взаимодействия между участниками.

Алескеров отметил разнообразие экономического развития стран-членов БРИКС, среди которых есть как крупнейшие мировые экономики, так и государства со слабыми экономическими показателями. Он предполагает, что процесс адаптации займет от пяти до восьми лет при условии равной заинтересованности всех сторон.

Напомним, что БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. С 1 января Россия председательствует в БРИКС. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, дополнив ряды России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Российское председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для глобального развития и безопасности. В рамках председательства РФ планирует провести более 200 мероприятий в политической, экономической и общественной сферах. Саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

