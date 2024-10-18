Процесс адаптации: эксперт рассказал, сколько страны БРИКС будут вливаться в коллектив

С присоединением пяти новых стран БРИКС трансформируется в уникальное международное объединение, которому потребуется от пяти до восьми лет на взаимную адаптацию участников. Такое мнение высказал РИА Новости руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров.
Алескеров подчеркнул, что расширенный БРИКС, состоящий из десяти государств, представляет не только разные континенты, но и различные культуры и цивилизации, что делает это объединение беспрецедентным в истории. Хотя БРИКС существует уже более десяти лет, по мнению эксперта, расширение потребует значительного периода "притирки" и настройки взаимодействия между участниками.
Алескеров отметил разнообразие экономического развития стран-членов БРИКС, среди которых есть как крупнейшие мировые экономики, так и государства со слабыми экономическими показателями. Он предполагает, что процесс адаптации займет от пяти до восьми лет при условии равной заинтересованности всех сторон.
Напомним, что БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. С 1 января Россия председательствует в БРИКС. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, дополнив ряды России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Российское председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для глобального развития и безопасности. В рамках председательства РФ планирует провести более 200 мероприятий в политической, экономической и общественной сферах. Саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября.
БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
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