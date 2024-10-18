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Серия взрывов прогремела в трех областях Украины

1:23
Мир

На фоне объявленной воздушной тревоги в Полтавской, Ровенской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН.

Серия взрывов прогремела в трех областях Украины
Фото: www.facebook.com by Main Directorate, CC BY 4.0

Первоначально ТСН сообщил о взрывах в Ровенской и Полтавской областях через свой Telegram-канал. Позднее поступила информация о взрывах и в Черкасской области. Подробности произошедшего пока не разглашаются.

Воздушная тревога была объявлена в Полтавской области в 20:33 по московскому времени, в Черкасской — в 21:57, а в Ровенской — в 01:29.

Напомним, что Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором, по версии российских властей, замешаны украинские спецслужбы. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

С того времени воздушная тревога в украинских регионах стала ежедневным явлением, иногда охватывая всю страну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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