Смертельный инцидент в Париже: упавшее дерево убило мужчину

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В Париже, где из-за проливных дождей объявлен "оранжевый" уровень опасности, падение дерева привело к трагедии. Один человек погиб, двое детей получили травмы, сообщает газета Parisien со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Инцидент произошел в 19-м округе французской столицы. По информации столичной префектуры полиции, дерево рухнуло на проезжую часть в момент, когда там находились мужчина и двое детей. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Соседи сообщили, что погибший сопровождал двух девочек, которых, вероятно, забирал из школы. Пострадавшим детям была оказана неотложная медицинская помощь.

Национальная метеослужба "Метео-Франс" объявила "красный" уровень опасности в связи с угрозой паводков в департаментах Ардеш, Луара, Верхняя Луара, Рона, Лозер и Приморские Альпы. "Оранжевый" уровень опасности, вызванный ливневыми дождями, действует в 34 департаментах, включая Париж.

Уточнения

Пари́ж — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

