Сплочение при смерти: миссия Ирана в ООН заявила, что убийства главы ХАМАС объединит организацию

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Представители Ирана в ООН заявили, что убийство израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара не сломит, а, наоборот, укрепит "дух сопротивления" палестинцев, превратив его в символ борьбы для молодого поколения.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

Напомним, что в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию Синвара в секторе Газа. Израиль считает его главным организатором и идейным вдохновителем нападения на страну 7 октября 2023 года.

В заявлении иранской миссии в ООН, опубликованном в соцсетях, говорится, что Синвар станет примером для палестинской молодежи, которая продолжит борьбу за освобождение Палестины. Пока продолжается, по мнению иранской стороны, оккупация и агрессия, сопротивление не прекратится, и образ погибшего лидера будет вдохновлять новые поколения. Иранская миссия также отметила, что образ Синвара, противостоящего "врагу", укрепит "дух сопротивления" среди мусульман.

Уточнения

ХАМА́С — палестинская исламистская (суннитская) политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.

