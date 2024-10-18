Ради общего дела: несколько партий ФРГ намерены заблокировать поставки оружия Украине

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Издание Spiegel сообщает, что партии, лидирующие по итогам выборов в восточных землях Германии, могут включить в коалиционное соглашение пункт о запрете поставок оружия Украине.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Речь идет о возможном союзе Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ). Лидер ССВ Сара Вагенкнехт выступает за дипломатическое урегулирование конфликта и категорически против поставок оружия Киеву.

По данным издания, именно эти требования ССВ намерена закрепить в итоговом варианте коалиционного соглашения. На данный момент конфликт на Украине практически не упоминается в проекте документа. Spiegel не исключает, что расхождения во взглядах на украинский вопрос могут поставить под угрозу создание коалиции.

Вопрос поставок оружия Украине вызывает острые дискуссии в немецком обществе. Так, кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц критикует действующего канцлера Олафа Шольца за недостаточную, по его мнению, поддержку Киева. Мерц обещает в случае своей победы выдвинуть России ультиматум и начать поставки Украине ракет Taurus, если Москва его не выполнит.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине затягивают конфликт и втягивают страны НАТО в противостояние.