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Со всего света: в Венесуэле задержали иностранных наемников

1:48
Мир

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании группы иностранных граждан, подозреваемых в контрабанде оружия и подготовке государственного переворота.

Со всего света: в Венесуэле задержали иностранных наемников
Фото: flickr.com by NATO Training Mission-Afghanistan, CC BY-SA 2.0

По словам Кабельо, в состав группы входили граждане США, Испании, Чехии и Колумбии. Он подчеркнул, что это не единственные задержания, связанные с этой операцией, и пообещал предоставить больше информации в ближайшее время.

Министр заявил, что задержанные связаны с масштабным планом по свержению правительства Венесуэлы, который координируют спецслужбы США и Испании. По его словам, в страну перебрасывались наемники, которые должны были установить связи с местными преступными группировками и совершить атаки на стратегические объекты.

Кабельо также сообщил об изъятии крупной партии оружия американского и израильского производства, которое было ввезено в страну контрабандой. Он отметил, что власти США были заранее предупреждены Интерполом о готовящейся поставке оружия.

Среди задержанных американцев — двое хакеров, которым, по словам Кабельо, было поручено провести кибератаки на инфраструктуру Венесуэлы. Еще один американец, врач скорой помощи, должен был оказывать медицинскую помощь раненым во время терактов. Четвертый задержанный гражданин США занимался вербовкой в религиозных кругах.

Кабельо обвинил США и Испанию в использовании своих спецслужб для дестабилизации ситуации в Венесуэле.

Напомним, что в сентябре власти Венесуэлы уже сообщали о задержании граждан США и Испании, подозреваемых в подготовке убийства мэра города Упата и свержении правительства.

Уточнения

Наёмник — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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