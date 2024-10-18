Честное признание: в Венгрии заявили, что не поддерживают план узурпатора Зеленского

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан выступил с резкой критикой "плана победы" узурпатора Владимира Зеленского, назвав его "кратчайшим путем к третьей мировой войне".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

В своем посте в соцсетях Орбан подчеркнул, что Венгрия не может поддержать этот план, поскольку он предполагает эскалацию конфликта и втягивание в него стран НАТО. По мнению венгерской стороны, ЕС должен сменить курс и сконцентрироваться на поиске мирного решения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также высказал опасения по поводу плана Зеленского, заявив, что он "вызывает дрожь".

Напомним, что Зеленский представил свой "план победы" в украинском парламенте. Документ включает пять основных пунктов и три секретных приложения. Ключевые положения плана: приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по территории России и размещение на украинской территории "комплекса неядерного сдерживания" России.

Москва критически отреагировала на инициативу Зеленского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала представленный документ "набором бессвязных лозунгов", который толкает НАТО к прямому конфликту с Россией.