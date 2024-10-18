Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Судьба Еврпоы: посольство РФ предрекает судьбу техники из Австралии на поле боя на Украине
Современные машины для начинающих водителей
Задержания и пытки: Ганчев рассказал о действиях ВСУ в Харьковской области
Полина Гагарина подала иск в суд Евросоюза с требованием снять с неё санкции ЕС
Китай бросает вызов Starlink: в космос запущены 18 спутников
Процесс адаптации: эксперт рассказал, сколько страны БРИКС будут вливаться в коллектив
Серия взрывов прогремела в трех областях Украины
Смертельный инцидент в Париже: упавшее дерево убило мужчину
Сплочение при смерти: миссия Ирана в ООН заявила, что убийства главы ХАМАС объединит организацию

Честное признание: в Венгрии заявили, что не поддерживают план узурпатора Зеленского

1:18
Мир

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан выступил с резкой критикой "плана победы" узурпатора Владимира Зеленского, назвав его "кратчайшим путем к третьей мировой войне".

Честное признание: в Венгрии заявили, что не поддерживают план узурпатора Зеленского
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

В своем посте в соцсетях Орбан подчеркнул, что Венгрия не может поддержать этот план, поскольку он предполагает эскалацию конфликта и втягивание в него стран НАТО. По мнению венгерской стороны, ЕС должен сменить курс и сконцентрироваться на поиске мирного решения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также высказал опасения по поводу плана Зеленского, заявив, что он "вызывает дрожь".

Напомним, что Зеленский представил свой "план победы" в украинском парламенте. Документ включает пять основных пунктов и три секретных приложения. Ключевые положения плана: приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по территории России и размещение на украинской территории "комплекса неядерного сдерживания" России.

Москва критически отреагировала на инициативу Зеленского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала представленный документ "набором бессвязных лозунгов", который толкает НАТО к прямому конфликту с Россией.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Наука и техника
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Последние материалы
Нейрон и марионетка: Маск заявил о ролях Байдена и Харрис
Госдолг видели? Маск предупреждает о возможном банкротстве США
Госизмена и увольнение: в Венесуэла ректора избиркома отстранили от должности
Попытка Макрона: Франция призвала Израиль остановить военные операции
Культура навсегда: в Венгрии заявили, что культурные связи с РФ будут вечны
Сорта капусты, которые проживут всю зиму: узнайте, какие виды хранятся дольше остальных
Учитель из БАПОР и высокопоставленный член ХАМАС ликвидированы вместе с Яхья Синваром
Бегство из ада: семья, уехавшая из Латвии, планирует остаться в России
Потери и лишения: Хезболла заявляет о 55 убитых солдатах ЦАХАЛ в ходе операции Израиля
Резерв дал сбой: на Украине жалуются на проблемы в работе приложения для военнообязанных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.