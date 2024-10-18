Никакой глубокой заморозки: Венгрия выступает против продолжения ограничений, наложенных на активы РФ

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Будапешт выступил против предложения Еврокомиссии увеличить срок заморозки российских активов с шести месяцев до трёх лет. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал такой подход неприемлемым, поскольку он предполагает продолжение конфликта на Украине на протяжении еще трёх лет.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, CC BY 2.0

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не разделяет мнение о том, что военные действия будут продолжаться так долго, и не поддержит инициативы, основанные на таком сценарии.

Ранее стало известно, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил увеличить срок заморозки российских активов до 36 месяцев. Эта мера, по его мнению, должна обеспечить гарантии погашения кредита в размере 35 миллиардов евро, который ЕС планирует выделить Украине до конца года.

Идею использовать замороженные российские активы для финансирования Киева ранее озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕК уже подготовила соответствующее предложение.

Напомним, что после начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, большая часть которых находится в европейских депозитариях.

Москва неоднократно осуждала заморозку российских активов, называя эти действия незаконными и сравнивая их с воровством.

Уточнения

Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.

