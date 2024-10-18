Нейрон и марионетка: Маск заявил о ролях Байдена и Харрис

Илон Маск, известный американский предприниматель, в очередной раз не удержался от критики в адрес американской политической элиты.
На митинге в Пенсильвании, трансляция которого велась в его соцсетях, Маск весьма нелестно отозвался о когнитивных способностях действующего президента США Джо Байдена, намекнув на его неспособность эффективно управлять страной.
Более того, по мнению миллиардера, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис также лишена реальной власти и является всего лишь марионеткой в руках закулисных игроков. Маск выразил желание встретиться с этими "кукловодами" и выяснить их истинные цели.
Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.