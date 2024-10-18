Нейрон и марионетка: Маск заявил о ролях Байдена и Харрис

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Илон Маск, известный американский предприниматель, в очередной раз не удержался от критики в адрес американской политической элиты.

Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações, CC BY 2.0

На митинге в Пенсильвании, трансляция которого велась в его соцсетях, Маск весьма нелестно отозвался о когнитивных способностях действующего президента США Джо Байдена, намекнув на его неспособность эффективно управлять страной.

Более того, по мнению миллиардера, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис также лишена реальной власти и является всего лишь марионеткой в руках закулисных игроков. Маск выразил желание встретиться с этими "кукловодами" и выяснить их истинные цели.

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

