Госдолг видели? Маск предупреждает о возможном банкротстве США

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Американский предприниматель Илон Маск выступил с пугающим прогнозом: по его мнению, США движутся к банкротству, если не обуздают государственные расходы.

Фото: web.archive.org by pcwiles, CC BY 3.0

Свои опасения Маск высказал на митинге в Пенсильвании, трансляция которого велась в его соцсетях. Миллиардер назвал бесконтрольные траты правительства главной причиной инфляции и призвал к их радикальному сокращению. В противном случае, уверен Маск, страна столкнется с непосильным долговым бременем.

Предприниматель подчеркнул, что эта проблема не должна быть предметом политических споров, поскольку речь идет об очевидных вещах.

Маск также заявил, что победа республиканца Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах критически важна для будущего США и всего мира.

Выступление Маска прозвучало в Пенсильвании — штате, который традиционно считается "колеблющимся" во время выборов. Аналитики сходятся во мнении, что голоса избирателей Пенсильвании могут стать решающими в борьбе за президентское кресло.

Прогноз Маска перекликается с данными бюджетного управления конгресса США, согласно которым госдолг страны за ближайшие 30 лет может вырасти до 166% ВВП, а в худшем случае — до 250%. За время президентства Джо Байдена госдолг США увеличился с 28 триллионов долларов в 2021 году до рекордных 34,5 триллиона долларов.

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

