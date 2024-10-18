Госизмена и увольнение: в Венесуэла ректора избиркома отстранили от должности

Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за отстранение от должности Хуана Карлоса Дельпино, одного из пяти главных ректоров Национального избирательного совета (CNE). Парламентарии обвиняют его в государственной измене и причастности к гибели людей во время протестов.
Спикер парламента Хорхе Родригес призвал депутатов поддержать увольнение Дельпино, назвав его "предателем, коррупционером и преступником". Решение об отстранении было принято двумя третями голосов. Родригес также заявил о намерении обратиться в генеральную прокуратуру с требованием возбудить против Дельпино уголовное дело.
Дельпино, известный своими оппозиционными взглядами, занял пост ректора CNE в августе 2023 года. После президентских выборов 28 июля, на которых победу одержал Николас Мадуро, он отказался участвовать в утверждении результатов голосования и скрылся из поля зрения общественности. В августе Дельпино опубликовал заявление, в котором поставил под сомнение прозрачность и честность выборов.
По словам Родригеса, Дельпино покинул Венесуэлу, побывав в Колумбии, где встречался с послом США, и направился в Испанию. Спикер парламента потребовал расследовать причастность Дельпино к фальсификации итогов выборов, преступному сговору, измене, а также разжиганию ненависти.
На место Дельпино парламент назначил нового главного ректора CNE — Конрадо Переса.
Напомним, что после объявления результатов выборов в Венесуэле вспыхнули протесты, которые были жестко подавлены властями.
Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки.
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