Слухи о ядерном оружии в Украине: готов ли Киев к ядерной войне?

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Недавно в немецкой газете Bild появилась информация о том, что Украина якобы планирует восстановить свой ядерный арсенал. В Киеве быстро опровергли эти слухи, а российские чиновники назвали их "полной ерундой". Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что у Украины нет необходимых знаний, материалов и оборудования для создания настоящей ядерной бомбы. Он подчеркнул, что сделать такую бомбу из ядерных отходов невозможно.

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Картаполов также отметил, что даже Иран, обладая большим опытом, до сих пор не имеет подтверждений о создании ядерного оружия. По его словам, Украина ещё не начинала заниматься этой темой и не имеет специалистов в этой области.

Он добавил, что единственное, что Украина может создать — это радиоактивная "грязная бомба". Военный эксперт Анатолий Матвийчук согласился с этим мнением и отметил, что для ее производства могут использоваться радиоактивные отходы, которые поступают в страну. Однако такая бомба не обладает разрушительной силой полноценного ядерного оружия.

Матвийчук также сказал, что хотя у Украины могут остаться технологии для создания ядерного оружия, восстановить весь процесс производства будет сложно, так как главный завод не функционирует. Если Украина все же применит тактическое ядерное оружие, это будет означать, что оно было передано странами НАТО.

В ответ на информацию Bild советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал эти слухи глупостью. Он указал на путаницу между словами обозревателя и российской пропагандой. Президент Украины также подтвердил, что Киев никогда не заявлял о намерении разрабатывать ядерное оружие.

Уточнения

Я́дерная война́ — потенциальный военный конфликт между государствами, владеющими ядерным оружием, с использованием ядерного и/или термоядерного оружия.



