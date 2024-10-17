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Верный бык спас своего хозяина от крокодила

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Мир

В Индии бык стал героем, когда спас своего хозяина от крокодила.

Верный бык спас своего хозяина от крокодила
Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Это произошло в штате Карнатака. 32-летний фермер Дхарияппа Мети пришёл к водохранилищу с тремя быками. Он начал мыть одного из них, когда к ним подкрался крокодил. Хищник внезапно напал и вцепился в правую руку мужчины. Дхарияппа пытался отбиваться, но крокодил также укусил его за указательный палец на левой руке.

К счастью, один из быков заметил бедственное положение хозяина и наступил на крокодила. Затем он потянул за верёвку и вытащил фермера на берег. Родственник пострадавшего, Сангаппа Уялагури, сказал, что они могли бы потерять Дхарияппу. Это как второе рождение для него, и все благодаря животному.

После нападения фермер потерял правую руку.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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