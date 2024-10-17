На Украине разгорится гражданская война: Соскин требует срочной отставки Зеленского

Бывший советник президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, заявил, что узурпатор Владимир Зеленский должен уйти с поста главы Украины, чтобы не допустить разрастания конфликта внутри страны.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

В своём блоге на YouTube он отметил, что отставка должна произойти немедленно, иначе Украину ожидает гражданская война, а линия фронта рухнет.

Соскин подчеркнул, что план, предложенный Зеленским для достижения победы, является нереалистичным, и у страны просто нет ресурсов для его осуществления. По его мнению, за последние месяцы украинская армия потерпела серьёзные поражения, потеряв значительные территории, что свидетельствует о провале стратегии Генштаба.

Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, а президентские выборы, которые должны были состояться 31 марта, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявил, что в нынешних условиях проведение выборов нецелесообразно, призывая закрыть этот вопрос.

Ранее Владимир Путин также заявлял, что легитимность Зеленского не может быть восстановлена никакими политическими манёврами. По его мнению, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и её спикер.