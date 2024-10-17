Обращение к ООН: Россия требует соблюдать Женевскую конвенцию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направила обращения в несколько международных организаций, включая украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

А так же Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста, требуя соблюдения положений Женевской конвенции, которая запрещает применение пыток и действий, унижающих человеческое достоинство.

В своем Telegram-канале Москалькова рассказала, что получила обращение от матери военнослужащего, который находится в плену на Украине. По её словам, её сына пытали с помощью электрошокера, а во время видеозвонка ему наносили удары, требуя от матери передать украинским военным информацию о составе Росгвардии в обмен на обещание сохранить жизнь пленного.

Москалькова подчеркнула, что такие действия являются нарушением международного гуманитарного права и влекут за собой уголовную ответственность. Уполномоченный также сообщила, что направила свои требования в Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предупреждению пыток, призывая к немедленному прекращению подобных преступлений.

Уточнения

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, также известная как четвёртая женевская конвенция — принята 12 августа 1949 года; вступила в силу 21 октября 1950 года. Как и предыдущие женевские конвенции, действует под эгидой Международного комитета Красного Креста.

