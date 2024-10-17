ЕС усиливает военную помощь Украине: ПВО и боеприпасы в приоритете

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На прошедшем саммите лидеры Евросоюза подтвердили свою приверженность поддержке Украины в военном плане и призвали усилить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасов и ракет. Об этом свидетельствуют выводы, опубликованные после обсуждения ситуации вокруг Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

В документе подчеркивается, что Евросовет призывает к скорейшему увеличению военной помощи, включая ускорение поставок, особенно систем ПВО, ракет и боеприпасов. Европейские лидеры также подчеркнули необходимость усиления поддержки украинской оборонной промышленности.

Кроме того, они одобрили продление мандата тренировочной миссии ЕС для украинских военных, что должно способствовать повышению их боеспособности.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

