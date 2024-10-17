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Захват православного храма в Черкассах: МИД РФ требует международного осуждения

Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала захват Архангело-Михайловского собора в Черкассах очередным преступлением украинских неонацистов и призвала международное сообщество осудить действия Киева.

Захват православного храма в Черкассах: МИД РФ требует международного осуждения
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

В комментарии на сайте ведомства она подчеркнула, что этот инцидент стал очередным ударом по Украинской православной церкви.

По её словам, нападавшие, числом около сотни, ворвались в самый большой храм УПЦ в стране во время службы. Они открыли огонь по мирным прихожанам, в том числе женщинам, детям и пожилым людям, применили перцовые баллончики и выгнали верующих из церкви. В результате нападения пострадал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, который был госпитализирован.

Захарова также отметила, что профильные международные правозащитные организации, такие как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, продолжают бездействовать, несмотря на очевидные факты преследования верующих и священнослужителей. По её мнению, такое бездействие можно расценивать как поощрение варварских действий киевского режима.

Россия, в свою очередь, продолжает собирать доказательства преступлений украинских властей, включая нападения на храмы УПЦ. Захарова призвала международное сообщество решительно осудить действия Киева, направленные на разжигание религиозной розни и гонений на православных верующих.

Согласно данным Союза православных журналистов, нападавшие похитили из собора казну, документы, компьютеры и иконы. Полиция не вмешалась в происходящее, и несмотря на сопротивление верующих, утром рейдеры смогли захватить храм.

Уточнения

Украи́нская правосла́вная це́рковь — первая на Украине по числу духовенства, приходов, монастырей и вторая по числу приверженцев конфессия на территории Украины после ПЦУ.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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