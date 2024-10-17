Фатальная ошибка: в Молдавии заявили, что Санду не стоило отказываться от теледебатов

Согласно данным социологического исследования, проведенного компанией Date Inteligente (iData) по заказу НПО "Институт публичной политики" (IPP), действующий президент Молдавии Майя Санду не должна уклоняться от участия в теледебатах, организованных телеканалами.
Президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз состоятся 20 октября. Санду, которая выдвинула свою кандидатуру на второй срок, открыто заявила, что не намерена участвовать в дебатах на ТВ и радио со своими оппонентами.
По результатам опроса, 60,5% респондентов считают, что президент обязана участвовать в дебатах, а 19,4% полагают, что это было бы полезно. В противоположном лагере оказалось 7,7% участников, которые считают, что Санду лучше избегать таких мероприятий, и 5,1% решительно против её участия. Около 7,3% затруднились с ответом. Об этом сообщил на презентации директор НПО "Институт публичной политики" Аркадий Барбарошие.
Исследование проводилось по всей стране с 19 сентября по 10 октября, в нём приняли участие 1100 человек, погрешность составила 3%.
На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов. В числе соперников Санду — бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, бывший глава МВД Андрей Нэстасе, экс-министр иностранных дел Тудор Ульяновский, бывший министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политической силы "Наша партия" Ренато Усатый и журналистка Наталья Морарь.
Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
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