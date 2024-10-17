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Фатальная ошибка: в Молдавии заявили, что Санду не стоило отказываться от теледебатов

2:00
Мир

Согласно данным социологического исследования, проведенного компанией Date Inteligente (iData) по заказу НПО "Институт публичной политики" (IPP), действующий президент Молдавии Майя Санду не должна уклоняться от участия в теледебатах, организованных телеканалами.

Фатальная ошибка: в Молдавии заявили, что Санду не стоило отказываться от теледебатов
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз состоятся 20 октября. Санду, которая выдвинула свою кандидатуру на второй срок, открыто заявила, что не намерена участвовать в дебатах на ТВ и радио со своими оппонентами.

По результатам опроса, 60,5% респондентов считают, что президент обязана участвовать в дебатах, а 19,4% полагают, что это было бы полезно. В противоположном лагере оказалось 7,7% участников, которые считают, что Санду лучше избегать таких мероприятий, и 5,1% решительно против её участия. Около 7,3% затруднились с ответом. Об этом сообщил на презентации директор НПО "Институт публичной политики" Аркадий Барбарошие.

Исследование проводилось по всей стране с 19 сентября по 10 октября, в нём приняли участие 1100 человек, погрешность составила 3%.

На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов. В числе соперников Санду — бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, бывший глава МВД Андрей Нэстасе, экс-министр иностранных дел Тудор Ульяновский, бывший министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политической силы "Наша партия" Ренато Усатый и журналистка Наталья Морарь.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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