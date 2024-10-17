Газа на грани голода: ВОЗ предупреждает о гуманитарной катастрофе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала тревожный отчет о ситуации в секторе Газа, где большинство населения столкнулось с острым дефицитом продовольствия.
Согласно документу ВОЗ, примерно 86% жителей Газы испытывают нехватку продуктов питания. Около 133 тысяч человек находятся на грани голода, и эксперты прогнозируют удвоение этого числа в ближайшие месяцы.
В организации отмечают, что массовая эвакуация и наступательные действия израильской армии серьезно нарушили гуманитарные операции. Постоянные перемещения лишают жителей доступа к еде, воде и медицинской помощи, усугубляя и без того тяжелую ситуацию.
В сентябре объем коммерческих и гуманитарных грузов, поступающих в Газу, достиг минимального уровня с марта 2024 года. Это резкое сокращение поставок приведет к дальнейшему ограничению доступа к продовольствию. Наступающая зима с низкими температурами, дождями и возможными наводнениями усугубит проблему недоедания, особенно в густонаселенных районах, где риск вспышек заболеваний и без того крайне высок.
Напомним, что вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС начался 7 октября 2023 года с массированного ракетного обстрела израильской территории. В результате боевых действий и последующей блокады сектора Газа погибли десятки тысяч человек с обеих сторон. МИД РФ призывает стороны к прекращению огня и урегулированию конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание палестинского государства.
Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.