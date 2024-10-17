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Газа на грани голода: ВОЗ предупреждает о гуманитарной катастрофе

1:51
Мир

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала тревожный отчет о ситуации в секторе Газа, где большинство населения столкнулось с острым дефицитом продовольствия.

Газа на грани голода: ВОЗ предупреждает о гуманитарной катастрофе
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

Согласно документу ВОЗ, примерно 86% жителей Газы испытывают нехватку продуктов питания. Около 133 тысяч человек находятся на грани голода, и эксперты прогнозируют удвоение этого числа в ближайшие месяцы.

В организации отмечают, что массовая эвакуация и наступательные действия израильской армии серьезно нарушили гуманитарные операции. Постоянные перемещения лишают жителей доступа к еде, воде и медицинской помощи, усугубляя и без того тяжелую ситуацию.

В сентябре объем коммерческих и гуманитарных грузов, поступающих в Газу, достиг минимального уровня с марта 2024 года. Это резкое сокращение поставок приведет к дальнейшему ограничению доступа к продовольствию. Наступающая зима с низкими температурами, дождями и возможными наводнениями усугубит проблему недоедания, особенно в густонаселенных районах, где риск вспышек заболеваний и без того крайне высок.

Напомним, что вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС начался 7 октября 2023 года с массированного ракетного обстрела израильской территории. В результате боевых действий и последующей блокады сектора Газа погибли десятки тысяч человек с обеих сторон. МИД РФ призывает стороны к прекращению огня и урегулированию конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание палестинского государства.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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