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Польский генерал: возвращение границ покажет, что ЕС не нужен

1:15
Мир

Введение пограничного контроля Германией и Норвегией вызывает тревогу насчёт будущего Европейского союза, говорят польские эксперты. Об этом пишет EADaily.

Польский генерал: возвращение границ покажет, что ЕС не нужен
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

Контроль на границах с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией вызывает вопросы: могут ли границы вернуться на постоянной основе? Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши, заявил в интервью польской газете "Факт":

Если границы снова появятся, это будет означать, что ЕС не имеет смысла, и его стоит распустить, так как он не справляется с проблемами. Этим может заняться только эффективная организация.

По мнению генерала, российский президент Владимир Путин "вмешивается" в ситуацию с миграцией в ЕС, заметив, что Европа не справляется с этой проблемой.

Евродепутат от Польши Марта Вцисло добавила, что частичное восстановление пограничного контроля — это временная мера, вызванная конкретными обстоятельствами, а не признак полного краха Шенгенской зоны.

Если контроль станет постоянным, это будет серьёзным шагом назад и негативно отразится на экономике стран, — отметила депутат Европарламента.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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