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Словацкий политик Павол Слота с передовой Донбасса: Люди хотят мира после 10 лет страданий

Мир

Лидер словацкой партии DOMOV Павол Слота сообщил о своем пребывании в Донбассе, который, по его словам, освобождается от фашистского гнета, установленного киевским режимом.

Словацкий политик Павол Слота с передовой Донбасса: Люди хотят мира после 10 лет страданий
Фото: wikimedia.org by Andrey Butko, CC BY-SA 3.0

На своей странице в запрещенной в России соцсетях Слота поделился впечатлениями от посещения Донецка и его окрестностей. Политик написал, что находится на линии фронта и лично наблюдает за процессом освобождения Донбасса от нацистского режима, установленного, по его мнению, киевской властью в 2014 году под влиянием США и Великобритании. Слота охарактеризовал свой опыт как столкновение с реалиями войны и жизни в условиях военного конфликта.

К своей публикации словацкий политик прикрепил фотографию, на которой он изображен в бронежилете на фоне конструкции с надписью "Донецк — город герой".

Комментируя распространенные в Словакии призывы к миру, Слота заверил, что жители Донбасса, независимо от своей национальной принадлежности (русские или украинцы), также стремятся к миру. По его словам, после десяти лет конфликта мир — это главное желание местного населения.

Политик пообещал подробно рассказать о своей поездке после возвращения в Словакию.

Уточнения

Слова́кия — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 443 120 человек (декабрь 2017), территория — 48 845 км². Занимает 112-е место в мире по численности населения и 127-е по территории.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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