Орлиный взгляд: над побережьем Черного моря засекли американский самолет-разведчик

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Американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon был зафиксирован сервисом Flightradar в воздушном пространстве над Черным морем, к западу от Крымского полуострова.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Согласно данным Flightradar, "Посейдон" вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянской Сицилии и используемой силами НАТО. Преодолев воздушное пространство Греции и Болгарии, самолет достиг побережья Черного моря в районе Румынии. Вблизи устья реки Дунай P-8A Poseidon совершил серию маневров, предположительно, с целью разведки.

Уточнения

Самолёт-разведчик — самолёт, предназначенный для ведения воздушной разведки.

