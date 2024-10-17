Орлиный взгляд: над побережьем Черного моря засекли американский самолет-разведчик

Американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon был зафиксирован сервисом Flightradar в воздушном пространстве над Черным морем, к западу от Крымского полуострова.
Согласно данным Flightradar, "Посейдон" вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянской Сицилии и используемой силами НАТО. Преодолев воздушное пространство Греции и Болгарии, самолет достиг побережья Черного моря в районе Румынии. Вблизи устья реки Дунай P-8A Poseidon совершил серию маневров, предположительно, с целью разведки.
Самолёт-разведчик — самолёт, предназначенный для ведения воздушной разведки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.