Хитрый план: Украина выпрашивает у Запада дальнобойные ракеты без разрешения использования

Узурпатор Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры могут передать Киеву дальнобойные ракеты, но при этом могут не разрешить их использовать.

Фото: wsmr-history.org by Армия США, PDM

Зеленский указал, что канцлер Германии Олаф Шольц не может давать Украине рекомендации по применению дальнобойных ракет, поскольку Берлин до сих пор не предоставил их Киеву.

Президент Украины подчеркнул, что западные партнеры должны продемонстрировать свою поддержку, предоставив Украине необходимое вооружение, не ограничивая при этом ее действия.

Напомним, что ранее Зеленский представил в украинском парламенте "план победы", который включает в себя ряд пунктов, в том числе снятие ограничений на применение дальнобойного оружия по территории России.

В свою очередь, президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, которые включают в себя прекращение огня, переговоры, вывод украинских войск с территорий, присоединенных к России, а также нейтральный статус Украины

Уточнения

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

