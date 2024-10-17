Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 12 октября, сократилось до 241 тысячи.
Это на 19 тысяч меньше по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели.
Аналитики прогнозировали рост числа заявок до 260 тысяч.
Среднее число заявок за последние четыре недели выросло до 236,25 тысячи.
Количество американцев, получающих пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 5 октября, увеличилось до 1,867 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице публикуются еженедельно министерством труда США. Этот показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
Посо́бие по безрабо́тице — регулярная государственная социальная денежная выплата лицам, признанным по закону безработными, в установленном надлежащем порядке. Решение о выплате пособия по безработице должно быть принято одновременно с принятием решения о признании гражданина безработным. Носит замещающий характер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.